Una mujer identificada como Vilma Adali Ramos Martínez fue capturada durante un operativo policial en el departamento de San Miguel, donde las autoridades incautaron más de 171 mil dólares en efectivo y 40 paquetes de cigarrillos sin registro legal.

El procedimiento se realizó mediante un allanamiento en su vivienda, con apoyo de la unidad canina.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó el procedimiento a través de su cuenta oficial X.

La mujer detenida será puesta a disposición de los tribunales correspondientes para enfrentar cargos por lavado de dinero y activos, así como por contrabando de mercadería.