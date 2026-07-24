Capturan a menor que disparó dentro de un centro escolar y lesionó a un estudiante

La Policía Nacional Civil (PNC), a través de sus redes sociales, reportó la captura de un adolescente de 15 años, identificado como José M., luego de que aparentemente realizara un disparo con arma de fuego dentro de un centro escolar en Santa Ana Centro, hecho que dejó a un estudiante lesionado.

El joven herido fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro, según informaron las autoridades.

Durante su declaración ante los agentes, el imputado habría manifestado que el arma de fuego fue encontrada abandonada en una quebrada cercana a la escuela.