Capturan a menor de 15 años con imágenes que lo vincularían a la MS-13 en Soyapango

Elementos de la Fuerza Armada capturaron a un menor de 15 años en la colonia Coruña II, en Soyapango. De acuerdo con las autoridades, el adolescente tenía en su teléfono celular imágenes y videos que presuntamente lo vincularían con la MS-13.

Vecinos aseguraron conocer al adolescente y señalaron que lo habían visto anteriormente en la colonia, y que el menor se habría criado en el sector, pero con el tiempo, comenzó a relacionarse con adolescentes mayores.

Por su parte, el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló que las pandillas son parte del pasado y aseguró que no permitirán que estas estructuras vuelvan a generar temor en las comunidades.