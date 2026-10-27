Capturan a hombre que fingió el hurto de un vehículo tras chocar contra un chalet

Un hombre identificado como Manuel de Jesús Montano, de 30 años, fue capturado en el cantón Guarjila de Chalatenango, acusado de simular el hurto de un vehículo. Según la Policía Nacional Civil (PNC), el hombre denunció la supuesta desaparición de un pickup que había alquilado.

Las investigaciones establecieron que el vehículo estuvo involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Troncal del Norte, en el distrito de Aguilares.

De acuerdo con el reporte policial, Montano conducía el automotor cuando chocó contra un chalet y ocasionó daños materiales en el negocio.