Capturan a hombre acusado de agredir a su madre con un palo en San Vicente Norte

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Mauricio Enrique Ayala Meléndez, de 28 años, en el distrito de San Sebastián, San Vicente Norte, por agredir físicamente a su madre con un palo cuando se encontraba en estado de ebriedad.

La PNC detalló que la mujer contaba con medidas de protección vigentes que el imputado incumplió al ingresar al hogar.

El detenido será remitido a las instancias judiciales correspondientes, donde enfrentará cargos por los delitos de lesiones, expresiones de violencia contra las mujeres y desobediencia en caso de medidas cautelares o de protección.