Capturan a cuatro salvadoreños vinculados a la Mara Salvatrucha en Guatemala

Agentes policiales de Guatemala interceptaron y capturaron a cuatro hombres de nacionalidad salvadoreña, señalados como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, en el kilómetro 35 y medio de la circunvalación al lago de Amatitlán.

La intervención ocurrió tras recibir denuncias sobre individuos armados que realizaban disparos al aire en el sector. Según las investigaciones preliminares, los detenidos serían presuntos responsables de un ataque armado ocurrido en la zona 4 de Villa Nueva, donde un hombre falleció.

Los agentes ubicaron un vehículo con placas salvadoreñas cuyos ocupantes intentaron darse a la fuga al notar la presencia policial. Los detenidos fueron identificados como Luis Fernando Jiménez Pérez, de 26 años; Francisco Ibarra Santa Cruz, de 19; Alexander Cuéllar Pineda, de 27; y José Ángel Ramírez, de 28 años, quien aparentemente portaba una identificación falsa con otro nombre.