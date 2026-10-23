Capturan a conductor acusado de provocar accidente múltiple en Zacatecoluca

La Policía Nacional Civil (PNP) capturó a Jorge Alberto Ponce, de 48 años, señalado de provocar un accidente de tránsito múltiple en el kilómetro 62 de la carretera Litoral, en Zacatecoluca.

En el percance se reportaron varios lesionados y estuvieron involucrados cuatro vehículos.

Entre los automotores afectados figuran un autobús de la ruta 171, un cabezal, un camión y una camioneta. Según la inspección realizada en el lugar, la causa del accidente habría sido la velocidad inadecuada.

Las autoridades indicaron que Ponce registra siete infracciones de tránsito, tres de ellas por circular a velocidad antirreglamentaria. El detenido será remitido por el delito de lesiones culposas.