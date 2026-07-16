Capturan a 5 presuntos miembros de red de distribución de droga en Sonsonate y La Libertad

Las autoridades capturaron a cinco personas presuntamente integrantes de una estructura de distribución de droga que operaba en Sonsonate, Izalco y La Libertad, luego de una investigación que inició hace un año tras la detención de un distribuidor que llevaba narcóticos desde San Salvador.

La red abarcaba varios distritos de Sonsonate, incluyendo San Antonio del Monte y Sonsacate, y parte de la droga era comprada en la capital.

Durante los operativos, se incautaron 13 celulares, dos balanzas, $2,036 en efectivo y 18 porciones de metanfetaminas.

Los detenidos enfrentarán cargos por asociaciones ilícitas, tráfico ilícito y tenencia de drogas.