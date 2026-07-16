Capturan a 5 presuntos integrantes de red de drogas que operaba en Sonsonate y occidente 

Cinco personas presuntamente integrantes de una estructura dedicada al tráfico de drogas en el departamento de Sonsonate y otras zonas del occidente del país fueron capturadas en operativos simultáneos realizados en Sonsonate, Sonsonate, Izalco y La Libertad, tras una investigación que inició hace un año con la detención de un distribuidor que llegaba desde San Salvador.

La Fiscalía informó que la red operaba con una organización bien estructurada, donde un proveedor en la capital suministraba la droga para su distribución en varios distritos de Sonsonate, incluyendo Sonsacate, San Antonio Almonte y la propia cabecera departamental.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 13 teléfonos celulares, dos balanzas, $2,036 en efectivo y 18 porciones de metanfetaminas, y los detenidos enfrentarán cargos por tráfico ilícito, asociaciones delictivas y tenencia de drogas.