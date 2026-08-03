Capturados por narcotráfico

Los detenidos son señalados de ingresar droga desde Guatemala para posteriormente distribuirla en diferentes puntos del departamento de La Libertad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la estructura distribuía cocaína, marihuana y metanfetamina, conocida como cristal.

A los cinco detenidos, la Fiscalía les atribuye diferentes delitos.

Durante los registros fueron incautados 1,427 gramos de marihuana, 248 gramos de metanfetamina y 220 gramos de cocaína.

También fueron localizados tres teléfonos celulares, una computadora portátil, una báscula digital, un revólver y 395 dólares en efectivo.

La Fiscalía General de la República asegura que todo lo incautado será presentado como evidencia para fortalecer las acusaciones contra los detenidos.