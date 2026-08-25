Captura por homicidio en Apopa

Hombre de 25 años fue asesinado con un arma blanca en un pasaje de la colonia Tical Sur, en Apopa.

Según las autoridades, la víctima, identificada como José Ángel Ayala, llegó hasta una vivienda, donde habría insultado a un hombre y a su compañera de vida, quien, según la información, era su expareja.

El encuentro terminó en una discusión, presuntamente motivada por celos.

Comandos de Salvamento de Apopa atendieron a la víctima, pero determinaron que ya había fallecido.

Tras el hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones y con el apoyo de la Fuerza Armada, capturaron al responsable, se trata de José Abelino Amaya de 30 años, quien será remitido por el delito de homicidio.