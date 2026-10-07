Captan a mujer abandonando una camada de gatitos en una calle de Santa Ana

Una mujer fue captada por una cámara de vigilancia cuando abandonaba a una camada de gatitos en una zona verde de la calle Barcelona, en Santa Ana. El hecho ocurrió este martes 6 de octubre, aproximadamente a las 8:30 de la mañana.

Según las imágenes, la mujer llegó hasta las afueras de un inmueble llevando a los animales dentro de una bolsa. Antes de dejarlos, observó hacia varios lados y luego colocó a los gatitos sobre el pasto.

Tras ser abandonados, los felinos intentaron seguir a la mujer, quien se alejó corriendo del lugar. El hecho generó rechazo en redes sociales por la forma en que fueron dejados los animales.