Capitán del Manchester United rompe récord de asistencias y gana premio PFA

El capitán del Manchester United, Bruno Fernández, fue elegido como el mejor jugador de la temporada 2025-2026 de la Premier League por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA), en unos premios que son votados por los propios futbolistas, convirtiéndose en el octavo jugador del club en obtener este reconocimiento y rompiendo una sequía de 16 años sin que un jugador del United lo consiguiera, siendo el último Wayne Rooney en 2010.

Fernández lideró la resurrección de los Red Devils con una campaña espectacular en la que rompió el récord histórico de asistencias en una sola temporada de la Premier, siendo determinante para devolver al United a los puestos de privilegio y consolidarlo como protagonista del campeonato.

En la categoría de mejor jugador joven, el reconocimiento fue para Nico O’Reilly del Manchester City, quien con 21 años se convirtió en una de las grandes revelaciones del campeonato. El once ideal de la PFA está dominado por 5 futbolistas del Arsenal y 4 del Manchester City, reflejo del nivel que ambos equipos exhibieron durante toda la temporada.