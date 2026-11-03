Capacitan a más de 5000 directores de centros educativos

Son más de 5,000 directores de diferentes Centros Educativos a Nivel Nacional que atienden a la primera infancia en el país. Ellos participarán en un proceso de formación que busca mejorar el desarrollo de enseñanza y aprendizaje con un nuevo currículo nacional.

El nuevo currículo cuenta con 4 pilares importantes, formación que se desarrollará en dos grupos de aproximadamente 2,500 participantes.

Será la universidad de Barcelona quien ayudará en el diseño académico de los contenidos y metodología de formación hacia los docentes, además de contar con el apoyo del Banco Mundial y la Organización de Estados Iberoamericanos.

En un lapso de 6 a 8 meses, los directores habrán concluido su formación y podrán optar a una certificación universitaria otorgada por la universidad de Barcelona.