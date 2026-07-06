Capacitan a estudiantes y profesionales para prevenir ciberataques

El Salvador registra una media de más de 4.000 ataques cibernéticos cada día, una cifra que ha impulsado la realización de jornadas de capacitación en ciberseguridad dirigidas a estudiantes y profesionales, las cuales fueron impartidas por un especialista estadounidense en la materia.

Esta formación, que abordó amenazas como enlaces falsos, correos fraudulentos y robo de credenciales, responde a un entorno digital en el que, según explicó Isak Asare, experto en ciberseguridad, los delincuentes ya utilizan herramientas de inteligencia artificial para perfeccionar sus estafas.

Los participantes subrayaron la vulnerabilidad de las contraseñas y la exposición de los datos personales ante cualquier brecha de seguridad.