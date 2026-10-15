Capacitan a empresarios en la expansión de mercados de la región 

El Salvador cuenta con 13 acuerdos comerciales, a los que recientemente se sumaron Belice y Bolivia. Pese a la amplia red de acuerdos, el 93% de las exportaciones se concentra en Estados Unidos y Centroamérica, según la presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador. Ante este panorama, la gremial busca incentivar a los empresarios a diversificar sus mercados y aprovechar las oportunidades comerciales que ofrecen otros países.

Durante el seminario, se brindó a los empresarios la herramienta de inteligencia artificial para identificar mercados potenciales, analizar tendencias de consumo y conocer los gustos y las preferencias de los consumidores en otros países, facilitando así la toma de decisiones para la expansión internacional.

El sector aún enfrenta diferentes retos para expandir el mercado, diversificarlos y tener nuevas alternativas.

Además, la presidenta mencionó que países donde aún no se han concretado acuerdos, se están exportando productos salvadoreños.

Países como Canadá, Perú, y Argentina, son algunos de los destinos que aún mantiene conversaciones la gremial para continuar brindando oportunidades de expansión a los empresarios.