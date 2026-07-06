Capacitación en Ciberseguridad

Las estafas a través de enlaces falsos, correos electrónicos y el robo de datos son amenazas cada vez más frecuentes, ante esta situación, estudiantes y profesionales participaron en una capacitación sobre ciberseguridad impartida por este experto estadounidense y es que en El Salvador se registran, en promedio, más de 4,000 ataques cibernéticos cada día.

El especialista explicó que los delincuentes utilizan desde el robo de credenciales hasta herramientas de Inteligencia Artificial para cometer fraudes, participantes coincidieron que estos conocimientos serán clave para enfrentar los retos de la transformación digital.

Mientras tanto, algunas universidades ya están incorporando contenidos de ciberseguridad e inteligencia artificial en sus programas de estudio.

Además, el experto señaló que El Salvador dio un paso importante en 2024 con la aprobación de la ley de ciberseguridad y seguridad de la información y la ley de protección de datos personales, que consiste en brindar protección a la información de los usuarios.