Cantautora salvadoreña Jazay lanza su nueva canción «Archivados»

La cantautora salvadoreña Hassai presenta su nuevo lanzamiento titulado Archivados. La artista estudia la licenciatura en música y cumple dos años desde la salida de su primer single, Presiento.
Archivados nace de la pregunta sobre esa persona que se guarda en WhatsApp por si acaso. Jazay escribió la canción junto a su novio imaginando qué pasaría si tomaran caminos separados. También se inspiró en historias de amigos y amigas que han tenido a alguien archivado.
La artista explicó que todavía no tiene video musical porque prepara su primer concierto. Hassai se define como maestra, compositora y estudiante de música, oficios que conecta con la música.