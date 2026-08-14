Cantante Robbie Williams confirma diagnóstico de autismo y TDAH

El cantante británico Robbie Williams, de 52 años, reveló que fue diagnosticado recientemente con autismo, una condición que, según explicó, le ha permitido comprender mejor algunos aspectos de su forma de pensar y de comportarse.

Williams compartió la noticia durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres con motivo del lanzamiento de la colección otoño-invierno de su marca de ropa, donde también confirmó que vive con TDAH.

El exintegrante de Take That declaró que el diagnóstico de autismo le sirve como «tarjeta para salir de la cárcel» para explicar comportamientos que antes no comprendía. El artista detalló que su concentración está dirigida a la creatividad como mecanismo para manejar pensamientos intrusivos relacionados con ansiedad y miedo.