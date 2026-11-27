La cantante iraní Parastu Ahmadi recibió 74 latigazos como castigo por ofrecer un concierto virtual en el que apareció sin el velo islámico obligatorio, una presentación difundida por YouTube.

La sentencia se ejecutó el pasado 23 de noviembre en la ciudad de Qom, en Irán, según confirmó su abogado. El castigo también se aplicó a cuatro integrantes de su equipo musical, que recibieron la misma cantidad de latigazos.

Los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando Ahamadi publicó un concierto de aproximadamente 27 minutos grabado en un histórico Caravazar.

En la presentación, la artista apareció con un vestido negro, sin cubrirse el cabello y acompañada de músicos, desafiando las estrictas normas que regulan la vestimenta y las presentaciones públicas de las mujeres en ese país.

Además del castigo físico, la sentencia contempla dos años de prohibición para realizar actividades artísticas y musicales, así como restricciones para salir de Irán.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron la medida como flagelación y un castigo cruel, inhumano y degradante.