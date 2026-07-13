Cantante El Alfa se bautiza y anuncia entrega total a Cristo

El cantante dominicano El Alfa sorprendió al anunciar su bautizo y entrega a Cristo, asegurando que la fama y el dinero no lograban llenar su vida.

El artista compartió un emotivo video en redes sociales.

El intérprete de «La mamá de la mamá» afirmó que Dios le había dado todo lo que un hombre podría desear, pero que eso no bastaba para su felicidad.

La noticia ha generado debate entre sus seguidores sobre el futuro de su carrera musical, pues aún no se sabe si continuará produciendo canciones o si cambiará el mensaje de sus letras como lo hizo Daddy Yankee.

El Alfa se une a otros exponentes del género urbano que han dado un giro espiritual en sus vidas.

Sus fanáticos esperan conocer si el artista se retirará definitivamente o si adoptará un nuevo enfoque cristiano en su música.