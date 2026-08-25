Candidatos por la alcaldía de San Salvador Centro

Arena, FMLN y PDC, los tres partidos tradicionales, ya revelaron a sus candidatos para competir contra el actual edil, Mario Durán, por la alcaldía de San Salvador Centro. Simón Paz, Ondina Ramos y Alejandro Nóchez coinciden en la necesidad de dar continuidad a la revitalización del centro histórico, aunque cada uno plantea diferentes propuestas para atender las principales necesidades de los capitalinos.

Los candidatos ya afinan sus propuestas de campaña, con énfasis en temas como el trabajo con las comunidades, el apoyo al emprendimiento, la limpieza y la atención a las necesidades de las mujeres.

Encuestas realizadas por Fusades, y el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA revelan que, entre las principales demandas de los capitalinos, se encuentran la recolección de basura, la reparación de calles, el empleo y el costo de la vida, pero, ¿qué proponen los aspirantes para responder a estas necesidades?

Los contendientes también prometen trabajar en la recuperación y modernización de los espacios públicos, la reconstrucción de aceras y la coordinación con otras instituciones para atender la reparación de calles.

De acuerdo con el último censo de población y vivienda, San Salvador Centro cuenta con 673,319 habitantes, lo que lo convierte en el municipio más poblado de El Salvador.