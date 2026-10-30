Candidatos del FMLN por la diáspora

Nueve aspirantes a diputados por la diáspora del FMLN, se inscribieron ante el Tribunal Supremo Electoral. Los candidatos fueron acompañados por el secretario general del frente.

Sofía Cortez es una de las candidatas, señaló que, de obtener un escaño, impulsaría mejoras en la atención a los salvadoreños en el exterior, principalmente en Estados Unidos.

También asistió el aspirante a la presidencia de la República, quien manifestó tener expectativas favorables para los comicios de 2027.

Rafael Aguirre y Madai Santos, fórmula presidencial del FMLN, aún no se han inscrito ante el TSE. Anunciaron que lo harán en los próximos días. Hasta la fecha, ninguna fórmula presidencial lo ha realizado.