El FMLN ya tiene a sus candidatos por los municipios del departamento de San Salvador, son Simón Paz por San Salvador Centro, Cayetano Cruz por San Salvador Este, Raúl Cabrera por San Salvador Sur, Frank Amador por San Salvador Oeste, y Adolfo Daniel Rodas, por San Salvador Norte, esperan convencer a más de 1.5 millones de habitantes con sus propuestas.

La exdiputada y actual candidata del FMLN, Karina Sosa, señaló que existen ineficiencias en la gestión municipal.

El FMLN en las anteriores elecciones no logró convencer al electorado ni en la Asamblea Legislativa, ni en las alcaldías.