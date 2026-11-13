Candidatos de Nuevas Ideas para alcaldías de San Salvador se incribieron en el TSE

Así fue recibido Mario Durán, quien llegó a la Junta Electoral Departamental del Tribunal Supremo Electoral para inscribirse y buscar la simpatía por tercera vez como candidato a alcalde de San Salvador Centro.

Junto a él también acudieron los otros cuatro aspirantes de Nuevas Ideas a las alcaldías de San Salvador Norte, Este, Sur y Oeste.

El actual diputado Edgardo Mulato busca la alcaldía de San Salvador Norte, que comprende Aguilares, Guazapa y El Paisnal. Durante la actividad, señaló que, a su criterio, muchas alcaldías están realizando un trabajo deplorable.

Los candidatos de los diferentes partidos políticos tienen del 9 al 19 de noviembre para presentar sus solicitudes de inscripción a alcaldes y concejos municipales.