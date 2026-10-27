Candidato presidencial por el partido Fraternidad Patriota Salvadoreña

Hasta el momento son 4 candidatos presidenciales, los que competirán para obtener el poder en casa presidencial el próximo 28 de febrero de 2027, incluyendo a Nayib Bukele quien busca su tercer mandato bajo la bandera de Nuevas Ideas, mientras que por el partido Arena la aspirante es Mayteé Iraheta, y por el FMLN, Rafael Aguirre, y Fraternidad Patriota Salvadoreña, será representada por Orlando del CID, un empresario estadounidense de origen salvadoreño, quien dice que su principal apuesta será la economía del país, incluyendo una inversión de $100,000 millones para generar más de 700,000 nuevos empleos.

Además, dijo que continuará con las actuales medidas de seguridad, incluyendo el régimen de excepción y también envió un mensaje al resto de los candidatos presidenciales.

Los candidatos presidenciales tienen hasta el 19 de noviembre para poder inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral.