Cancillería abre convocatoria de becas para estudiar en China durante el año 2027

La Cancillería de El Salvador abrió la convocatoria de becas para estudiar en la República Popular de China durante el año 2027. El programa cubre los boletos aéreos de ida y regreso, matrícula, colegiatura, alojamiento, manutención y seguro médico.

Quienes opten por una primera carrera universitaria también recibirán formación en mandarín durante el primer año antes de cursar sus estudios en ese idioma. Los aspirantes a pregrado deben ser bachilleres menores de 25 años, presentar las notas del bachillerato, resultados de la prueba Avanzo y traducción notariada de todos los documentos.

Para las maestrías se requiere tener menos de 35 años y para los doctorados menos de 40. Los documentos incluyen certificación auténtica de estudios, carta de preadmisión, dos cartas de recomendación, antecedentes penales y certificado de inglés.