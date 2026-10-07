Cáncer de mama es genético en todos los casos y no congénito, explica especialista

El cáncer de mama aparece en la glándula mamaria cuando una célula normal se transforma y comienza a desarrollar un tejido anormal que crece bajo sus propias reglas. El Dr. Víctor Caceros aclaró que la enfermedad no es congénita, pero sí es genética en todos los casos.

El especialista explicó que esta transformación ocurre en las glándulas que producen leche o en los conductos por donde transita hacia afuera.

El tejido anormal crece independiente de la señalización hormonal y de la edad biológica, tomando posesión del sitio como un invasor.

Caseros señaló que solo dos o tres mujeres con cáncer de seno presentan antecedentes familiares directos vinculados a un gen particular. La mayoría de las pacientes no registra grandes antecedentes, tal vez un caso aislado.