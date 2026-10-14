Cáncer de boca

El 2% del total de casos de cáncer en el mundo se desarrollan en la boca, la población más vulnerable son los fumadores mayores de 50 años.

El cáncer oral tiene una incidencia de 3,5 casos por cada 100,000 habitantes según datos de la Sociedad de Otorrinolaringología y Cirugía de Cuello, afecta con mayor proporción a las personas mayores de 50 años, esto es prevenible si se detecta a tiempo.

Además, hay síntomas de alarma que se deben de tomar en cuenta para poder identificar a tiempo y someterse a evaluación médica.

Mantener una buena higiene, realizarse 2 revisiones al año con su odontólogo de confianza, estar pendiente de las piezas dentales si se usan implantes o coronas son algunas de los factores que podrían prevenir un cáncer de boca.