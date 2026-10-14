El cáncer oral tiene una incidencia de 3,5 casos por cada 100,000 habitantes según datos de la Sociedad de Otorrinolaringología y Cirugía de Cuello, afecta con mayor proporción a las personas mayores de 50 años, esto es prevenible si se detecta a tiempo.

Además, hay síntomas de alarma que se deben de tomar en cuenta para poder identificar a tiempo y someterse a evaluación médica.

Mantener una buena higiene, realizarse 2 revisiones al año con su odontólogo de confianza, estar pendiente de las piezas dentales si se usan implantes o coronas son algunas de los factores que podrían prevenir un cáncer de boca.