Canasta básica urbana sube casi $14 y supera el salario mínimo del sector comercio

La canasta básica alimentaria urbana de El Salvador subió $13.92 entre enero y agosto de 2026, al pasar de $250.82 a $264.74, un 5.5% más.

El monto supera el salario mínimo del sector industria, comercio y servicios, fijado en $408.80, y el de maquila, textil y confección, de $402.32.

La referencia del Banco Central de Reserva incluye pan, tortillas de maíz, arroz, frijoles, carnes, huevos, leche, frutas, verduras y azúcar para una familia menor a cuatro integrantes.

El incremento obliga a las familias a limitar la compra de algunos alimentos. Así, el costo de vida total supera el pago mensual que reciben los trabajadores.