Canasta básica alimentaria urbana alcanzó récord histórico de 269 dólares en septiembre

La canasta básica alimentaria urbana alcanzó un récord histórico de 269.15 dólares en septiembre.

El monto representa un alza de 18.33 dólares frente a los 250.82 dólares registrados en enero, un incremento del 7.3%.

El costo récord de la canasta básica alimentaria urbana abarca productos esenciales para una familia de al menos tres integrantes.

Entre los alimentos incluidos figuran huevos, frijoles, verduras, azúcar, carnes, pan francés, tortillas y leche.

El incremento representa un mayor gasto para las familias salvadoreñas.