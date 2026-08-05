Campeones internacionales de trompo anuncian torneos para padres e hijos en El Salvador

Campeones internacionales de trompo anunciaron una serie de torneos en El Salvador donde niños, padres y madres podrán participar en competencias y aprender nuevos trucos.

Los organizadores visitarán colegios, papelerías, tiendas y otros puntos del país para realizar actividades con trompos profesionales.

La competencia principal premiará a quienes logren mantener su trompo girando durante más tiempo, mientras que también habrá un reto especial para padres y madres.

Además, los participantes podrán recibir clases para aprender movimientos como el elevador, helicóptero y carrusel.

Las actividades se desarrollarán en diferentes ciudades como San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

