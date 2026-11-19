La campaña “Y Si Fuera Ella” organiza una carrera para crear conciencia sobre la violencia contra la mujer en San Salvador. La actividad se realizará el domingo 29 de noviembre, a las 4:00 p. m., en Presidente Plaza.

La iniciativa surgió en la Universidad Doctor José Matías Delgado y se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los participantes podrán elegir entre recorridos de 1, 3 y 5 kilómetros.

“¿Y si fuera tu hermana? ¿Y si fuera tu prima?”, explicó Gabriela Guerra, representante de la especialidad de Marketing de la universidad, al referirse al concepto central de la campaña.

La organizadora señaló que la iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de acompañar y apoyar a quienes enfrentan situaciones de violencia.

Por su parte, Paola Sánchez, también integrante del equipo organizador, destacó que la actividad física permite conectar con las nuevas generaciones.

“Incluso el acto de hacer una carrera es un acto de rebelión y de revolución”, sostuvo.

La actividad está abierta a toda la familia, admite la participación de niños y permite el ingreso de mascotas. Además, la inscripción será gratuita y podrá realizarse el mismo día del evento.

Más de 20 marcas y aliados estratégicos respaldan esta iniciativa.