Campaña electoral de formulas presidenciales inicia el 27 de octubre

El próximo 27 de octubre comenzará la propaganda electoral para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral, TSE, de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027.

Ante la proximidad de las elecciones algunos salvadoreños actualizaron su lugar de residencia y es que según datos de Tribunal Supremo Electoral si se reside en El Salvador tenía hasta el 27 de agosto de 2026 para modificar cualquier detalle y emitir el sufragio en su distrito de residencia.

Según el calendario electoral la campaña para las diputaciones a la Asamblea Legislativa comenzará el 27 de diciembre, mientras que la propaganda para los concejos municipales está prevista para el 27 de enero de 2027. Los tres períodos finalizarán el 24 de febrero, cuatro días antes de los comicios, pero antes de que comience el proceso muchos ya han decidido que emitirán su voto.

Sin embargo, hay otros salvadoreños que prefieren abstenerse de participar en los comicios de 2027, donde se elegirán al presidente y vicepresidente de la República, 60 diputados propietarios de la Asamblea Legislativa y a los integrantes de los 44 concejos municipales.

En cuanto a la participación política, el registro del TSE incluye once partidos legalmente inscritos, sin embargo, el partido independiente salvadoreño, País, anunció que no participará en las elecciones de 2027 y no presentó propuestas para integrar las juntas electorales departamentales y municipales, aunque la cifra definitiva deberá determinarse con base en las candidaturas que se inscriban ante el organismo electoral.