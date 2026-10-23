Camión y rastra protagonizan aparatosos accidentes de tránsito

Un camión que transportaba huevos se accidentó, luego que el conductor perdiera el control del vehículo cuando transitaba en una de las curvas del kilómetro 17 de la carretera de Oro, en el sentido desde San Martín a San Salvador.

Provocando que impactara contra un árbol, y lo derribara, lo que según las autoridades indica que iba a excesiva velocidad.

En este percance vial, el conductor no resultó lesionado pero la perdida de la mercadería fue total, ya que todos los huevos se dañaron y quedaron esparcidos en la zona.

Mientras que sobre la carretera que conecta Santa Ana con Metapán, una rastra cayó en un barranco en el sector el desagüe.

Este siniestro vial, dejó un hombre de 79 años lesionado, quien fue atendido por socorristas de Cruz Roja salvadoreña en el lugar.

Y en el departamento de La Paz, en el sector conocido como Río Blanco, Comandos de Salvamento brindó atención prehospitalaria a un joven de 23 años, quien sufrió un accidente de tránsito cuando se trasladaba en su motociclista, resultando con varias heridas, y de acuerdo a testigos se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Debido a las lesiones, el motociclista fue trasladado hacia el hospital nacional Santa Teresa, en Zacatecoluca.