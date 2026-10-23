Camión que transportaba cajas de huevos impacta contra un árbol en la carretera de Oro

Un camión que transportaba cajas y cartones de huevos volcó en el kilómetro 17 de la carretera de Oro, luego de salirse de la vía e impactar contra unos árboles. El vehículo quedó detenido contra uno de ellos y parte de la mercancía resultó dañada.

Según información preliminar, el conductor habría circulado a excesiva velocidad antes de perder el control del camión.

Elementos de tránsito y personal de socorro acudieron a la zona para atender la emergencia. Sin embargo, no fue necesaria la atención prehospitalaria del conductor, ya que no se reportaron personas lesionadas.