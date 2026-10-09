Camión impacta contra separadores de puente en Tecoluca y deja dos personas lesionadas

Un vehículo tipo camioncito impactó contra los separadores del puente San Ramón Grifal, ubicado en Tecoluca, San Vicente.

Socorristas de Comandos de Salvamento atendieron y estabilizaron a dos personas que resultaron afectadas en el accidente. Ambas fueron trasladadas al Hospital Nacional Santa Teresa.

Debido al impacto, la parte delantera del vehículo quedó prácticamente destruida. Ante este tipo de incidentes, Comandos de Salvamento hizo un llamado a los conductores a manejar con responsabilidad y precaución.