Camión de carga derriba cuatro postes del tendido eléctrico y deja cinco personas lesionadas

Un vehículo de transporte de carga colisionó contra un poste del tendido eléctrico en el bulevar Los Próceres, en sentido de poniente a oriente hacia el monumento Hermano Bienvenido a Casa.

El percance dejó cinco personas lesionadas y afectó cuatro postes, lo que dejó sin energía eléctrica la zona.

Comandos de Salvamento atendieron la emergencia en el lugar del accidente.

Entre los afectados está el motorista, quien fue atendido en el sitio y sería sancionado por excesiva velocidad de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas.