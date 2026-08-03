Caminar: la actividad simple que fortalece el corazón y reduce el estrés

Caminar es una de las actividades físicas más sencillas y accesibles, y diversas investigaciones indican que hacerlo regularmente ayuda a fortalecer el corazón, mejorar la circulación y controlar la presión arterial, además de favorecer el funcionamiento de los músculos y articulaciones, lo que contribuye a mantener una buena movilidad con el paso de los años.

Los beneficios no son solo físicos: caminar reduce el estrés y la ansiedad, ya que el cerebro libera endorfinas, conocidas como las hormonas del bienestar, que mejoran el estado de ánimo y disminuyen la tensión acumulada.

Incluso una caminata corta puede despejar la mente y estimular la creatividad. Los especialistas recomiendan convertir esta actividad en un hábito diario, sumando varios recorridos cortos durante el día.