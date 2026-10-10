Cambios en los documentos tributarios electrónicos

Desde hace tres meses o más Coffee Shop decidió cambiar las facturas en papel y optar por el sistema de facturación electrónica. Ahora entregan los tickets de consumo por correo electrónico, simplificando los procesos que seguía su equipo de trabajo.

Implementar este sistema requirió de inversión y adaptabilidad, pero también generó ahorros y menos consumo de papel.

A partir del uno de diciembre los documentos tributarios electrónicos o facturas digitales, incorporarán nuevos eventos fiscales, separará formalmente la fecha de generación con la de transmisión, entre otros.

Desde que la facturación electrónica inició con pruebas piloto en 2021, a la fecha 118,767 emisores de DTE están registrados en Hacienda y se han emitido 2.2 millones de estos documentos. Incluso en el tema de recaudación tributaria hay buenos números.

El Fondo Monetario Internacional, en su último informe, revela que el 98.4% de los grandes contribuyentes ya adoptaron la facturación electrónica, al igual que un 95.9% de los medianos y solo un 32% de los pequeños contribuyentes ya adoptó este sistema para documentar sus operaciones.