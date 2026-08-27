Cambio climático hace impredecible el comportamiento del clima, advierte especialista

El clima está atravesando un periodo de transición que lo vuelve impredecible, afirmó el especialista colombiano Gabriel Aun Weor, autor del «mapa de la gran catástrofe», quien visitó El Salvador para hablar sobre señales de alerta temprana.

El especialista explicó que, aunque la tecnología permite contar con sistemas de alerta sobre procesos climáticos, el clima ya no se comporta como antes, pasando de ser predecible a un proceso espasmódico que puede manifestarse de forma abrupta.

Gabriel destacó que fenómenos recientes, como la catástrofe ocurrida en Nepal, evidencian que los eventos climáticos pueden presentarse sin ningún tipo de alerta previa. El autor colombiano enfatizó la necesidad de prestar atención a las señales de la naturaleza, ya que el cambio climático está generando procesos intempestivos que desafían los modelos tradicionales de predicción.