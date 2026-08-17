Cambio climático afecta temperaturas en la Puerta del Diablo

Los impactos del cambio climático también están afectando al Parque Natural Puerta del Diablo, uno de los lugares tradicionalmente más frescos del país, donde lugareños y comerciantes han identificado un aumento en las temperaturas en comparación con años anteriores.

A pesar de que el sector sigue recibiendo visitantes que buscan escapar del calor, los comerciantes señalaron que por las tardes el clima puede llegar a ser desesperante para turistas y vendedores.

Visitantes consultados coincidieron en que aún se siente más fresco que en el centro de San Salvador, aunque notan la diferencia con años anteriores. Para refrescarse, en la zona se comercializan bebidas y sorbetes.