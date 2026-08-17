Cambiar color o añadir franjas sin registro puede generar multa de tránsito

Los conductores que modifiquen la pintura de su vehículo, instalen luces LED, bocinas o cualquier otra alteración de carácter permanente podrían enfrentar multas si no registran los cambios ante las autoridades, según advirtieron expertos en normativa vial.

Las modificaciones registrables incluyen cambiar el color del vehículo o aplicar diseños personalizados como franjas, círculos o rombos, lo que requiere un procedimiento adecuado para evitar sanciones.

Los conductores de transporte colectivo también están sujetos a restricciones, con multas que pueden alcanzar hasta $150. Las características del vehículo deben estar acorde a la descripción de la tarjeta de circulación, informaron las autoridades.