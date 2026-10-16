Cámaras de videovigilancia identifican a tres hombres señalados de cometer delitos en el país

Las cámaras de seguridad se convirtieron en piezas clave para identificar a tres hombres señalados de cometer distintos delitos en el país. Uno de los casos quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de un autobús.

En las imágenes se observa una discusión entre motoristas del transporte público, donde el conductor de la Ruta 40A quebró los espejos de un microbús de la Ruta 29E sobre la Primera Calle Oriente y Décima Avenida Norte en San Salvador.

El sospechoso, identificado como César Eduardo Castañeda, de 34 años, fue ubicado en San Marcos y al ser intervenido reaccionó de forma agresiva, por lo que fue puesto a disposición de la justicia.

En otro caso, Giovanni Hernández, de 19 años, fue acusado de hurtar dinero en efectivo de una tienda y ferretería en San Simón, Morazán Sur, y para evitar ser descubierto dañó el sistema de cámaras del negocio, pero quedó registrado en las grabaciones.