Cámara de ganadero capta a un lince ibérico con collar de seguimiento en España

Una cámara colocada por un ganadero para observar la fauna nocturna en sus tierras captó la presencia de un lince ibérico, un felino que el propietario no logró identificar inicialmente, y que fue grabado en diciembre de 2025, según informó la asociación Hontza Natura Elkartea.

El ejemplar, que llevaba un collar de seguimiento, fue posteriormente identificado por la organización, que confirmó que se trata de un lince ibérico, una especie emblemática de la península ibérica.

La cámara, que ya había registrado animales típicos de la zona como tejones y gatos monteses, sorprendió al ganadero con la imagen del felino, que ha generado gran interés en redes sociales.