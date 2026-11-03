Calor intenso vuelve a El Salvador

Las altas temperaturas volverán a sentirse en el país debido a la falta de nubes y a la entrada más directa de los rayos del sol, según el Ministerio de Medio Ambiente.

La institución reportó que desde junio hasta septiembre hubo cuatro sequías que dejaron 89 días sin lluvias en El Salvador. Solo en julio, la temperatura más alta fue de 43.1 grados Celsius en la estación de Santa Rosa de Lima, La Unión.

Las mañanas con poca nubosidad permiten que la radiación solar llegue de forma más directa a la superficie, lo que favorece el calentamiento y genera un ambiente cálido durante el día.

El aumento del calor también está relacionado con la influencia del fenómeno de El Niño y el paso de la época lluviosa a la seca.

En esa transición predominan los cielos despejados y las precipitaciones de chubasco aisladas. Para esta semana se esperan temperaturas con mínimas de 28 hasta 37 grados Celsius, principalmente en el oriente del país y la zona costera. En la zona central podrían registrarse lluvias durante las tardes y noches.