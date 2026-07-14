Calor extremo incrementa riesgos para la salud

A 38.2 grados Celsius llegaron las temperaturas en el departamento de La Unión, superando su récord anterior, que se mantenía desde hace más de 40 años. Estudios indican que las condiciones atmosféricas de los últimos días han contribuido a mantener un calor persistente en varias regiones del país.

Ricardo Navarro señala que, de continuar realizando acciones que ponen en riesgo la situación climática, los efectos del calor extremo podrían ser mayores en los próximos años.

Pero, ¿qué efectos tiene el calor extremo en la salud de las personas? Cuando las temperaturas superan la capacidad de compensación fisiológica del organismo, especialmente en personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, niños o quienes se encuentran en condiciones socioeconómicas vulnerables, los impactos aumentan.

Con cada grado que incrementa la temperatura, la morbilidad aumenta un 18 %, es decir, la cantidad de personas que enferman; mientras que la mortalidad se incrementa un 35 %.

Entre las medidas que podrían implementarse para reducir estos impactos se encuentran los sistemas de alerta temprana, la vigilancia epidemiológica, los planes de contingencia sanitaria y las regulaciones laborales para proteger a los trabajadores expuestos a altas temperaturas, según especialistas. Estas acciones buscan prevenir emergencias y evitar una mayor presión en los servicios de salud.