Calles recuperadas en Soyapango

Algunas de las vendedoras que ofrecían sus productos en la cuadra conocida como la segundita, ubicada entre la segunda calle poniente y la octava avenida norte en Soyapango, San Salvador Este, ya fueron reubicadas dentro del mercado central de este distrito.

Esta acción se llevó a cabo luego de que, el pasado 18 de junio, decenas de comerciantes de la zona fueran desalojados como parte de las acciones de recuperación, ordenamiento y mejoramiento de los espacios públicos impulsadas por la alcaldía de San Salvador Este.

La vía está libre de vendedores y los habitantes del sector avalan la medida señalando que garantiza una mejor movilidad.

Pese a esta situación, algunos automovilistas y motociclistas continúan utilizando temporalmente la vía como zona de parqueo, lo que afecta la circulación y el uso adecuado del espacio vial.

Las autoridades municipales de San Salvador Este informaron recientemente que continuarán con la recuperación de espacios públicos en las principales arterias de la localidad donde se desarrolla el comercio informal.