Calles recuperadas en Soyapango son utilizadas de parqueo

En el centro de Soyapango los espacios que fueron desalojados de vendedores hacen más de un mes ahora son utilizados como parqueos, lo que está generando desorden y el tema del reordenamiento vuelve a ponerse en entredicho en ese sector.

Además, algunos habitantes se quejan de promontorios de basura y siguen a la espera de una respuesta de la comuna.

Un concejal de la alcaldía asegura que no hubo un seguimiento al desalojo de las ventas y que eso ha permitido la situación.

Cayetano Cruz, también reveló que la administración de la alcaldía habría despedido a algunos trabajadores de desechos sólidos.