Calles despejadas tras retiro de ventas en inmediaciones del mercado central

Los trabajos en las cercanías del mercado central aún no termina, el retiro voluntario de los comerciantes ha dejado ver el mal estado en el que se encuentran las calles en los alrededores del mercado central, arterias que se esperan sean intervenidas para reducir riesgo de percances. Mientras tanto la población salvadoreña asegura que el reordenamiento de la zona les ha beneficiado.

Aunque muchos dicen que aún continúan adaptándose al reordenamiento para ubicar comercios que antes frecuentaban.

Aceras libres, calles con poco tráfico vehicular y menos riesgo para los peatones, es como lucen en las zonas del pasaje acosta, 7, 9.ª, 11.ª y 13.ª avenida sur, 12.ª calle poniente, calle cementerio y avenida 29 de agosto, sectores que hace más de un mes se encuentran sin comercio informal.